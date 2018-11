Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Knapp 30 "Barber Angels" aus ganz Süddeutschland sind am Sonntag in Mannheim "eingeflogen", um obdachlosen und bedürftigen Menschen kostenlos Haare und Bart zu schneiden. Das große Besprechungszimmer im Haus der Caritas in den B-Quadraten wurde zum Salon, wo sich mehr als 60 Männer und Frauen verschönern ließen. "Das läuft ab wie ein ganz normaler Friseurbesuch mit Beratung, Haarwäsche, Styling und auf Wunsch auch einer Kopfmassage", erklärte Claus Niedermaier, Club-Präsident und Gründer der "Barber Angels".

Einziger Unterschied: die herzliche Umarmung zwischen Friseur und Kunde zum Abschluss. "Dankbarkeit ist die Währung, in der wir bezahlt werden, sagte Niedermaier. Dankbarkeit nicht nur fürs Haareschneiden, sondern auch fürs Zuhören und Aufmerksamkeit schenken und dafür, dass das aufgehübschte Äußere dem eigenen Selbstwertgefühl gut tut. Seit Anfang 2017 sind die "Engel" mit Kamm und Schere unterwegs. Mittlerweile nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich und der Schweiz. "Zeitgleich mit Mannheim finden von Klagenfurt bis Paderborn weitere Einsätze statt", so Niedermaier.

Er erinnert sich noch genau an den 15. November 2016. Damals hatte der Friseurmeister aus Biberach an der Riß gemütlich daheim im Warmen auf dem Sofa liegend einen Bericht über die ersten Kältetoten in München gesehen. "Es hat mich sehr berührt. Doch so viel Geld, um möglichst vielen Menschen zu helfen, besitze ich nicht", so Niedermaier. "Setz’ doch dein Handwerk ein", nahm er sich stattdessen vor.

So entstand "Barber Angels Brotherhood", die Bruderschaft der frisierenden und Bärte schneidenden "Engel", die alle wie Motorrad-Rocker in schwarze Lederkluft gekleidet sind. Im Sinne des Wiedererkennungswerts wollen sie einheitlich auftreten. Allerdings ganz bewusst nicht top modisch gestylt. Berührungsängste sollen gar nicht erst aufkommen. Und die gibt es augenscheinlich nicht, denn während Frau sich die Haare modisch auf Kinnlänge kürzen lässt, unterhält sie sich angeregt mit ihrem "Engel". Ihr schmaler Geldbeutel erlaubt ihr nur selten einen Friseurbesuch. Daher ist sie dankbar für das kostenlose Angebot, bei dem sie nicht als Bittstellerin, sondern als Kundin behandelt wird.

Fast 300 "Barber Angels" europaweit gibt es mittlerweile. Jeder von ihnen ist angehalten, einmal im Monat drei Stunden an einem Charity-Einsatz mitzuwirken. Einzelne "Chapter" kümmern sich dabei um die Regionalarbeit. Im Falle Mannheims ist Andreas Drotleff aus Offenburg der zuständige "Zenturio". Die Organisation vor Ort und Abstimmung mit dem Caritasverband Mannheim hatte die Ilvesheimer Friseurmeisterin Michaela Diefenbacher übernommen.

"Wir haben über den Fachstellenverteiler unter anderem Diakonie, Jobbörse und das Frauenhaus über den Termin informiert", berichtete die beim Caritasverband für die Wohnungslosenhilfe zuständige Abteilungsleiterin Stefanie Paul. Sie freute sich, dass die "Engel" wiederkommen wollen. Denn bei einem Ersteinsatz, dem sogenannten First, soll es in den jeweiligen Städten nicht bleiben. Um weitere Termine und Frisierorte zu finden, suchen die Barber Angels die Zusammenarbeit mit karitativen Organisationen. "Wir haben in einer Kirche ebenso schon Haare gestylt wie auf öffentlichen Plätzen oder in einer alten Fabrikhalle", berichtete Drotleff. Die Friseurindustrie hat Gründungsvater Claus Niedermaier schon überzeugt. Auch in Mannheim bekam jeder Kunde eine "Goody Bag" geschenkt, gefüllt mit Haarpflegeprodukten, Kamm und Spiegel.

Info: www.b-a-b.club