Mannheim. (RNZ/mare) Es sollte eine Partynacht werden. Mit Karaoke in Fermac's Irish Pub in der Mannheimer Innenstadt. Mit dem Aufstieg des SV Waldhof. Doch am Ende stand ein Großeinsatz der Polizei und mehrere Verletzte durch Pfefferspray. Die Polizei spricht von Randalen, Angriffen auf Beamte und Landfriedensbruch - Augenzeugen aber von einem völlig unverhältnismäßigen und aus dem Ruder gelaufenen Einsatz. Ein Versuch, die Ereignisse in der Nacht zu Sonntag zu rekonstruieren.

Shane B. meldete sich am Sonntag per Facebook bei der RNZ. Sie war unter den Feiernden und hoffte eigentlich auf jene tolle Partynacht. Doch die endete für sie im Rettungswagen. "Ich bin immer noch fassungslos", sagt sie. Und erhebt Vorwürfe: "So ein polizeiliches Vorgehen ist absolut nicht akzeptabel."

Soviel ist klar: Sowohl vor als auch im Pub wurde laut gefeiert - rund 40 Leute sollen auf der Straße Party gemacht haben. Draußen wurde dann im Lauf der Nacht ein bengalisches Feuer gezündet, weshalb die Beamten mit drei Streifen vor Ort eintrafen. Darin stimmen Polizei- und Augenzeugenberichte überein. Auch dass es dann schnell zu einer Rangelei gekommen sei, wird unisono berichtet. Dann gehen die Ansichten aber auseinander.

Die Beamten haben einen Aufwiegler von der Gruppe trennen wollen - daraufhin seien andere mit Gläsern und Flaschen auf die Polizei losgegangen. Heißt es im Polizeibericht. Aus der Menge seien die Ordnungshüter mit Pfefferspray angegriffen worden. Die hätten sich nun ihrerseits gewehrt und Schlagstöcke und Pfefferspray eingesetzt.

Dem widerspricht die Leserin. Sie berichtet von einem aggressiven Beamten, der schon beim Aussteigen aus dem Auto die Leute vor dem Pub beleidigt habe. Das beweist auch ein Handyvideo, dass der RNZ vorliegt. Und gleich zu Beginn der Rangelei habe die Polizei Pfefferspray eingesetzt. "Nur die Polizisten haben Pfefferspray eingesetzt", wiederholt Shane B. am Montag in einem Telefonat mit der RNZ ihre Vorwürfe. Von den Feiernden habe dies niemand eingesetzt.

Im Gegensatz zu den Beamten: "Ich habe die erste Ladung Pfefferspray direkt ins rechte Auge bekommen", sagt sie. "Das waren Schmerzen, die ich so noch nicht kannte." Dabei stand sie nur vor dem Pub, um zu rauchen. Die meisten Gäste hätten von dem Feuer auf dem Gehweg kaum etwas mitbekommen.

Shane B. wurde bei dem Einsatz verletzt. Foto: zg

Sie habe gleich um Hilfe gerufen. Zwei junge Männer hätten sie dann zur Toilette gebracht, um die Augen zu reinigen. "Bis heute sehe ich verschwommen", sagt Shane B. noch am Montag. Dazu kamen Atemwegsreizungen: "Ich hatte das Gefühl, quasi an der eigenen Spucke zu ersticken." Eine Pub-Angestellte rief dann einen Rettungswagen.

Was in der Zwischenzeit weiter passierte, bleibt dem Polizeibericht zu entnehmen. Demnach hätte sich der Großteil der Gruppe ins Pub zurückgezogen. Nicht aber zehn bis 15 Leute - und aus dem Biergarten heraus habe ein 20-Jähriger ein Glas auf die Beamten geworfen. Er wurde festgenommen. Ebenso ein 18-Jähriger, der versuchte, wegzulaufen und dabei den Zaun des Biergartens beschädigte. Die Bilanz der Polizei: 44 Beamte wurden eingesetzt, es gab mehrere Platzverweise.

Die Berichte der Polizei und der Leserin treffen beim Rettungswagen nun wieder zusammen. Zwei "Randalierer", so schreibt die Polizei, seien ambulant versorgt worden. Die Zahl bestätigt die Leserin. "Ein weiterer Verletzter und ich wurden über 45 Minuten im Krankenwagen versorgt", sagt sie. Der Mann sei sogar schwer verletzt, erzählt Shane B.

Ein "Randalierer" ist sie aber definitiv nicht - auch diese Aussage der Polizei macht sie fassungslos. Sie sei sogar bereit, sich polizeilich checken zu lassen, um das zu beweisen.

Was sie zudem unterstreicht: Auf dem Weg zum Rettungswagen habe ein Polizist ihr gesagt, dass der Kollege das nicht mit Absicht getan habe.

Von vier verletzten Beamten berichtet die Polizei schließlich. Hierzu betont Shane B. nochmals: Sie seien vom Pfefferspray-Einsatz der eigenen Beamten in Mitleidenschaft gezogen worden. "Fast alle, die da waren, haben leichte Atemwegsreizungen erlitten", erzählt sie, "das wurde ja überall versprüht."

Aus der erhofften friedlichen Partynacht wurde nichts. Sie werde Anzeige erstatten, erklärt die Leserin. Auch wenn sie die Dienstnummer des Beamten, der sie angegriffen habe, nicht ermitteln konnte. "Da ich ja nichts sehen konnte." Sie sei mit halbherzigen Entschuldigungen vertröstet worden.

Am Montag meldete sich dann eine weitere Leserin über Facebook, die die Vorwürfe von Shane B. stützt: "Die Polizisten haben mit ihrem Pfefferspray angefangen und sogar in die Gaststätte gesprüht", schreibt sie. "Es wurden mehrere unbeteiligte Personen verletzt durch die Polizei."

Und was sagt die Polizei? Auf RNZ-Nachfrage antworteten die Beamten am Montag nicht direkt. Nur soviel: Man habe keine weiterführenden Informationen zum Pressebericht, werde die Vorkommnisse aber prüfen.

Wie auch immer, es bleiben Fragen und eine Bilanz mit etlichen Verletzten.

Update: Montag, 20. Mai 2019, 18.03 Uhr