Von Alexander Albrecht

Mannheim. Der Artikel über einen erfundenen Terroranschlag in Mannheim kommt einen Blogger teuer zu stehen. Das Amtsgericht verurteilte den Mann am Montag zu einer Geldstrafe in Höhe von 12.000 Euro. Die Richterin hielt ihm vor, den öffentlichen Frieden durch Vortäuschen schwerer Straftaten wie Mord, Totschlag und gefährlicher Körperverletzung gestört zu haben. Bitter für den Angeklagten: Der Fall war vor Gericht gelandet, weil er einen Strafbefehl nicht akzeptiert hatte - über 9000 Euro. Und: Wenn das Urteil rechtskräftig ist, gilt er als vorbestraft, da die Zahl der Tagessätze (120 à 100 Euro) die Grenze von 90 übersteigt.

Der Text war am 25. März 2018 um 3.57 Uhr in dem Internet-Blog und auf Facebook verbreitet worden. Der unter einem Synonym schreibende Angeklagte berichtete darin vom bislang größten Terrorakt in Westeuropa mit 136 Toten und 237 Verletzten. Die Aufklärung versteckte der Mann hinter einer "Bezahlschranke". Polizeipräsident Thomas Köber sagte zu Beginn der Verhandlung, der Blogger habe ihn am 21. Dezember 2017 über seine Pläne informiert. "Er wollte mit dem fiktionalen Text ein Bewusstsein für die Terrorgefahr auch in Deutschland schaffen. Ich habe ihm dringend davon abgeraten, weil die Bevölkerung nach den Anschlägen in Frankreich ohnehin verunsichert war", so Köber. Auch die Warnungen des ebenfalls informierten Oberbürgermeisters Peter Kurz schlug der Blogger aus.

Köber sagte, es seien wegen des Artikels in der Nacht "maximal zwei bis drei Notrufe" über die 110 eingegangen. Weitere Menschen hätten direkt bei der Telefonzentrale des Präsidiums angerufen. Zu einem Einsatz mussten die Beamten aber nicht ausrücken. Das lag auch an dem Blogger selbst, der sich fünf Minuten nach der Veröffentlichung beim Polizeiführer vom Dienst (PvD) meldete. Dieser beruhigte die Bevölkerung um 4.26 Uhr über die Sozialen Medien. Ein weiterer Zeuge hatte den Blogger bei der Polizei angezeigt. Vor Gericht sagte der Mann, er habe den Artikel gegen 5 Uhr angelesen und gedacht, "dass das irgendwie nicht passt". So fielen ihm "Signalwörter" wie "Siegfried" Kretschmann, der "Paradiesplatz" oder das "Bundeskanzlerinnenamt" auf, die der Autor absichtlich eingebaut hatte. Manch anderer hätte die "Fake News" hingegen nicht als solche erkannt.

Ähnlich argumentierte Staatsanwältin Melanie Reichert. Sie machte dem Angeklagten das "Kompliment", der Artikel sei gut geschrieben und für den kundigen Durchschnittsleser nicht als Fiktion zu enttarnen. Der 52-Jährige habe die Bloggemeinde in einem Verhaltensexperiment zu "Versuchskaninchen" gemacht und mit Ängsten gespielt. Deshalb überschreite der Text auch die Grenzen der Kunstfreiheit. Die Idee zu dem Beitrag sei lange zuvor entstanden, Bedenken von Kurz und Köber habe er ignoriert. Die von ihr geforderte Geldstrafe in Höhe 13.000 Euro begründete sie zudem damit, dass es in dem Text hieß, es könnten noch 20 Attentäter in der Stadt unterwegs sein.

Verteidiger Maximilian Endler überraschte in seinem Plädoyer damit, er halte "gar nichts" von dem "verwerflichen Artikel", den sich sein Mandant besser erspart hätte. Dennoch forderte der Anwalt einen Freispruch. Endler ging auf den von Reichert zitierten Paragraf 126, Absatz 2, des Strafgesetzbuchs ein. Danach wird jemand bestraft, wenn er wider besseren Wissens den öffentlichen Frieden durch die Behauptung stört, es stehe eine schwere Straftat bevor. Der Blogger habe aber in der Vergangenheitsform geschrieben. Abgesehen davon glaube doch niemand, dass sich ein Leser angesichts dieser Nachrichtenlage nur über das Internetportal seines Mandanten auf dem Laufenden halte. "Da googel ich weiter."

Die Richterin schloss sich dagegen weitgehend der Staatsanwältin an. Der bereits vom Presserat gerügte Blogger habe den Medien einen Bärendienst erwiesen. Auch nahm sie dem Mann die Entschuldigung bei den Lesern nicht ab, hatte er doch in einem Interview die Mehrzahl der kritischen Kommentatoren als "dumm" oder "sich dumm stellend" bezeichnet. Der Blogger kündigte an, gegen das Urteil Berufung einlegen zu wollen. Für bedenklich hält er, wenn künftig alle Artikel ohne Bezahlschranke ins Netz gestellt werden müssten, "die irgendjemanden erschrecken könnten".