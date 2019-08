Von Volker Widdrat

Mannheim. Ein 53-jährige Brühler, der am Neujahrstag seine Mutter durch Schläge mit einem Gummihammer lebensgefährlich verletzte, muss für vier Jahre und sechs Monate ins Gefängnis. Das verfügte die Strafkammer des Landgerichts Mannheim in ihrem Urteil am Donnerstagmittag. Das Strafmaß beinhaltet die vorherige Unterbringung des 53-Jährigen in einer Entziehungsanstalt für ein Jahr und drei Monate.

Der Angeklagte habe sich des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung schuldig gemacht, führte der Vorsitzende Richter, Gerd Rackwitz, in seiner Urteilsbegründung aus. Der 53-Jährige und seine 81-jährige Mutter hatten demnach einen "harmonischen" Silvesterabend verbracht und am nächsten Morgen gemeinsam gefrühstückt. Dazu öffneten sie eine Flasche Sekt und gingen anschließend gemeinsam auf den Friedhof.

Nachmittags erhielt der Angeklagte einen Anruf von einem Freund, der ihm mitgeteilt habe, dass er sich scheiden lassen wolle. Das Telefonat habe ihn "emotional aufgewühlt", hatte der Angeklagte vor Gericht geschildert. An den Tatablauf habe er dagegen keine Erinnerung mehr. Der 53-Jährige, der schon als Jugendlicher einen problematischen Umgang mit Alkohol pflegte, sei am Neujahrsabend in der gemeinsamen Wohnung in einen "aggressiven Gemütszustand" geraten, sagte der Vorsitzende Richter. Seit etwa drei Monaten vor der Tat habe er sich in einer "ständigen Trinkphase" befunden. Nach seiner Festnahme hatten die Beamten seinen Alkoholgehalt im Blut auf 3,3 Promille zur Tatzeit zurückgerechnet. Die Kammer habe die schlüssige Schilderung der Vorgeschichte der Tat durch den Angeklagten nicht in Zweifel gezogen, erläuterte Gerd Rackwitz. Das Spurenbild in der Wohnung habe gezeigt, dass der Streit zwischen Mutter und Sohn, bei dem es um Geld gegangen sein könnte, im Wohnzimmer begonnen haben muss. Später habe sich die Auseinandersetzung dann in den Vorraum der Erdgeschosswohnung verlagert.

Der 53-Jährige habe "alkoholbedingt enthemmt" mit einem 32 Zentimeter langen Hartgummi-Hammer wahllos auf seine Mutter eingeschlagen. Die "Vielzahl von wuchtigen Schlägen" hätten bei der 81-Jährigen zum Tod führen können. Die Kammer habe keine Zweifel an der Täterschaft des Angeklagten gehabt. Einen strafbefreienden Rücktritt habe man ausschließen können. Schließlich habe sich der 53-Jährige zum Tötungsvorsatz bekannt, indem er bei der ersten Vernehmung überzeugt war, seine Mutter erschlagen zu haben. Bei der rechtsmedizinischen Untersuchung hatte er später angegeben, "dass die Hexe ja noch am Leben ist".

Der Mann habe in einem "schweren Rauschzustand" gehandelt, führte der Vorsitzende Richter aus. Seine Steuerungsfähigkeit sei dadurch erheblich vermindert gewesen. Eine gänzlich aufgehobene Steuerungsfähigkeit konnte das Gericht jedoch nicht erkennen. Die Bluttat sei eigentlich "persönlichkeitsfremd" gewesen, weil der nicht vorbestrafte 53-Jährige trotz jahrzehntelanger Alkoholabhängigkeit immer als freundlich und ruhig gegolten habe. Nach der Tat habe er keinerlei Rettungsversuche an seiner Mutter vorgenommen, sondern über ein Taxiunternehmen die Polizei gerufen.

Das Strafmaß von viereinhalb Jahren sei ausreichend, aber erforderlich, so Rackwitz. Oberstaatsanwalt Peter Lintz hatte für den versuchten Totschlag an der 81-Jährigen, die lebensgefährlich verletzt war und nur durch die Versorgung mit Blutkonserven auf der Intensivstation gerettet werden konnte, eine Haftstrafe von fünfeinhalb Jahren gefordert.

Die Kammer sah auch die sofortige Unterbringung des Angeklagten in einer Entzugsklinik als dringend erforderlich an. Der 53-Jährige habe einen Hang zum übermäßigen Alkoholgenuss, es gebe aber auch konkrete Anhaltspunkte für einen Therapieerfolg. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Brühler hat die Möglichkeit, in Revision zu gehen.