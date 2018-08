Mannheim. (jami) Mannheim hat seinen ersten und bislang einzigen GPS-Referenzpunkt. Zentral am Paradeplatz gelegen, durch eine Bodenhinweisplatte markiert und für jeden frei zugänglich, können hier Passanten testen, wie genau das GPS-System ihres Smartphones oder Tablets arbeitet.

"Mit diesem Vergleichspunkt reiht sich Mannheim in die Liste der Städte ein, die der Öffentlichkeit ebenfalls solche Referenzpunkte zur Verfügung stellt. Dazu zählen etwa Frankfurt, Berlin, Stuttgart oder Straßburg", erklärt Werner Grüninger, Leiter des städtischen Fachbereichs Geoinformation und Vermessung. Und seit Mittwoch hat auch Sinsheim als erste Stadt im Rhein-Neckar-Kreis eine Hinweisplatte. Grund für das Verlegen des GPS-Referenzpunktes: Derzeit läuft die landesweite Aktionswoche "Geodäsie Baden-Württemberg". Die Stadt möchte zeigen, was Geodäten, also Wissenschaftler, die die Erde vermessen und erkunden, so treiben. "Wir wollen jungen Menschen auf den Beruf aufmerksam machen", so Grüninger.

Und was kann man nun mit dem GPS-Referenzpunkt anfangen? Ganz einfach: Im Internet unter www.gis-mannheim.de gibt es den Menüpunkt "GPS Referenzpunkt". Den sollte man mit aktiviertem Ortungsdienst per Smartphone oder Tablet aufrufen. Das Gerät über den Referenzpunkt, also die Bodenplatte, halten und auf "Positionierung starten" drücken. Da der GPS-Referenzpunkt mindestens zentimetergenau ist, das GPS der Smartphones oder Tablets jedoch meist abweicht, spuckt das Programm nun genau diese Abweichung aus.

Der Referenzpunkt am Paradeplatz wurde vom Fachbereich Geoinformation und Vermessung unter der Verwendung des deutschen Satellitenpositionierungssystems der Landesvermessung ausgerichtet. Unentbehrlich ist solch ein GPS-Punkt nicht unbedingt. Dennoch ist er ein netter Zeitvertreib, wenn man etwa am Paradeplatz gerade auf die Straßenbahn wartet.

Außerdem gibt es noch einen netten Nebeneffekt: "Nun kann man sich auf der ganzen Welt ziemlich genau ausrechnen lassen, wie weit man sich gerade vom Mannheimer Paradeplatz entfernt befindet. Beispielsweise, wenn man im Urlaub ist", erklärt Jörg Hammerl von der städtischen Vermessungsstelle. Vorausgesetzt natürlich, man empfängt am jeweiligen Ort GPS-Daten und hat Internet zur Verfügung.

Info: www.gis-mannheim.de