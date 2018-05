Von Julie Dutkowski

Um kurz vor 20 Uhr war gestern Abend die Sensation perfekt. Die AfD holte im Wahlbezirk "Mannheim I" das Direktmandat und brachte erstmals die rote Bastion im Norden zum Einsturz. Nach einer langen Zitterpartie, in der sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen des SPD-Kandidaten und bisherigen Landtagsabgeordneten Dr. Stefan Fulst-Blei (22,2 Prozent) mit dem AfD-Kandidaten Rüdiger Klos abzeichnete, gewann Klos mit nur rund 400 Stimmen Vorsprung (23 Prozent). Nach Fulst-Blei folgte mit 21,9 Prozent Gerhard Fontagnier (Grüne). Der Stadtrat, der durch sein Engagement für die Flüchtlinge bekannt geworden ist, zeigte sich schockiert vom Wahlergebnis. "Wir müssen uns im Norden zu Boden schämen", sagte der 59-Jährige unter tosendem Applaus der Besucher der Wahlparty in der Abendakademie.

Fulst-Blei, der über das Zweitmandat erneut in den Landtag einzog, zeigte sich bedrückt vom Erfolg der AfD: "Ich hätte nicht für möglich gehalten, dass es zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen mir und der AfD im Norden kommt", so der 47-Jährige. Mit Blick auf Stuttgart sagte Fulst-Blei: "Es ist definitiv kein Regierungsauftrag, den die SPD heute bekommen hat. Natürlich werde ich auch in die Opposition gehen, wenn die Wähler das wünschen."

Wolfgang Raufelder, Kandidat der Grünen im Süden, konnte seinen Wahlbezirk dagegen - wie auch 2011 schon - klar für sich entscheiden. Dass die AfD so viele Stimmen geholt hat, schränke seine Freude über das Direktmandat jedoch ein. "Wir werden die AfD jetzt fünf Jahre im Landtag sitzen haben, das ist bitter und schwer zu verkraften", sagte der 57-jährige Architekt. Raufelder holte 31,4 Prozent, gefolgt von Carsten Südmersen (CDU) mit 20,8 Prozent und Dr. Boris Weirauch (SPD) mit 16,8 Prozent, der trotz dieses für seine Partei desaströsen Ergebnisses über das Zweitmandat erstmals in den Stuttgarter Landtag einzog. Im Süden war Robert Schmidt (AfD) mit 14,4 Prozent viertstärkster Kandidat.

Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) stand die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. "Für die Sozialdemokraten ist das ein ganz bitterer und schwerwiegender Tag". Als Oberbürgermeister mache es ihn sehr betroffen, dass sich ein Viertel der Mannheimer Wähler für die AfD entschieden habe.

Rüdiger Klos (AfD) sieht das positive Ergebnis vor allem als Belohnung für seinen "starken Wahlkampf". Der Unternehmensberater aus Eppelheim wehrte sich gegen den Vorwurf, dass seine Partei nur mit der Flüchtlingspolitik Wahlkampf gemacht habe. Da Mannheims Lokale seiner Partei keinen Wahlkampf zu machen, habe er sich auf Parkplätzen postiert und Klinken geputzt. Klos, der auch Gründungsmitglied des Landesverbandes der AfD ist, sagte, dass er auch andere Themen angesprochen habe. "Wir haben mit den Wählern auch über Bildungspolitik und soziale Gerechtigkeit gesprochen."

Beide AfD’ler waren aber als einzige der Kandidaten der Wahlparty ferngeblieben.