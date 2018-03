Mannheim/Berlin. (wit) Es ist ein Rechtsstreit, dessen Ausgang unter Umständen weit reichende Folgen hat: Wie die Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen (rem) gestern mitteilten, hat das Landgericht Berlin im Verfahren rem gegen die Wikimedia Foundation Inc. und den Verein "Wikimedia Deutschland - Gesellschaft zur Förderung Freien Wissens" entschieden, dass Fotografien von so genannten gemeinfreien Gemälden urheberrechtlich geschützt sind. Die daraus resultierende Konsequenz: Stellt ein Autor der Wikipedia solche Fotografien unerlaubt in die Mediendatenbank Wikimedia Commons, die mit der Wikipedia verknüpft ist, haftet die Wikimedia Foundation Inc. für diese Urheberrechtsverletzung als Störer, wie es in der Mitteilung der rem heißt.

Die Wikimedia Deutschland dagegen soll, so die Mitteilung weiter, für die über Wikimedia Commons begangenen Urheberrechtsverletzungen nicht haften. Die Begründung dafür: Sie setzte lediglich den Link der Muttergesellschaft, ohne Einfluss zu haben auf den Inhalt (LG Berlin, Urteil vom 31. Mai 2016, Az.: 15 O 428/15), wie es in der Urteilsbegründung weiter heißt.

Dem Urteil lag ein Streit um den Urheberrechtsschutz für Reproduktionsfotografien von gemeinfreien Gemälden zu Grunde. Die rem sind Eigentümer von 17 Gemälden von Künstlern, die seit über 70 Jahren tot sind. Das Urheberrecht daran ist somit erloschen. Einzelne dieser Gemälde werden derzeit in den Reiss-Engelhorn-Museen ausgestellt. In den Räumlichkeiten besteht für Besucher ein Fotografierverbot; auf Anfrage wird jedoch im Einzelfall eine entsprechende Erlaubnis erteilt.

Ein Wikipedia-Nutzer hatte Fotos dieser 17 Gemälde, die der Hausfotograf der Reiss-Engelhorn-Museen für eine Publikation erstellt hatte, eigenmächtig auf Wikimedia Commons hochgeladen, wo nicht nur die fotografierten Gemälde, sondern auch die Fotografien für "gemeinfrei" erklärt wurden. Daraufhin kam es zu zahlreichen, aus Sicht der rem ungenehmigten, auch gewerblichen Nachnutzungen der Fotos.

Hiermit waren die Reiss-Engelhorn-Museen nicht einverstanden. Ihre Begründung: Als Inhaber der Urheberrechte an den Fotografien stehe ihnen ein Mitbestimmungsrecht über kostenfreie beziehungsweise -pflichtige Nutzung insbesondere bei kommerziellen Verwendungen zu. Deshalb machten sie gegen die Wikimedia Foundation und ihre deutsche Sektion, Wikimedia Deutschland, Unterlassungsansprüche geltend. Diese vertraten dagegen die Auffassung, dass die Bilder als Eins-zu-eins-Reproduktionen gemeinfreier Gemälde nicht dem Lichtbildschutz unterfielen und daher auch deren Fotografien frei seien.

Rechtsanwalt Carl Christian Müller von der Berliner Kanzlei MMR Müller Müller Rößner, der die Reiss-Engelhorn-Museen im Rechtsstreit vertritt, erklärte dazu jetzt, das Berliner Gericht habe den Kernpunkt des Streits, die urheberrechtliche Fragestellung, eindeutig zu Gunsten der Reiss-Engelhorn-Museen entschieden. Der Argumentation von Wikimedia, bei den Fotografien handele es sich um einfache Reproduktionen der jeweiligen Gemälde, die keinen eigenständigen urheberrechtlichen Schutz genießen könnten, habe das Gericht "eine klare Absage erteilt", so Müller..

Für die Reiss-Engelhorn-Museen begrüßte deren Generaldirektor Professor Alfried Wieczorek die Entscheidung des Gerichts. Seinem Haus sei es keineswegs darum gegangen, Wikipedia Schaden zuzufügen, oder darum, dass man mit diesem Projekt grundsätzlich nicht einverstanden wäre: "Im Gegenteil: Wir haben große Sympathie für das Projekt Wikipedia", sagte er. Im konkreten Fall allerdings sei es darum gegangen, "wer die Entscheidung über das Ob und vor allem das Wie der öffentlichen Zugänglichmachung unserer Bestände haben soll", so Wieczorek.