Von Willi Berg

Mannheim. Tödlich endete Ende letzten Jahres in Mannheim ein lange schwelender Streit zwischen verfeindeten Nachbarn. Einen Tag vor Heiligabend gerieten die Kontrahenten erneut einander. Unvermittelt soll ein 35-Jähriger auf den zehn Jahre älteren Mann eingeschlagen haben. Das Opfer stürzte zu Boden und prallte unglücklich mit dem Hinterkopf auf den Gehweg. Der Türke erlitt einen Schädelbruch sowie eine Hirnblutung und fiel sofort ins Koma, aus dem er nicht mehr erwachte. Er starb am 7. Januar diesen Jahres in einem Krankenhaus.

Für das Geschehen muss sich jetzt der mutmaßliche Täter vor dem Mannheimer Landgericht verantworten. Oberstaatsanwalt Reinhard Hofmann wirft ihm Körperverletzung mit Todesfolge vor. Die Mindeststrafe beträgt drei Jahre.

In der Vergangenheit sei es immer wieder zum Streit zwischen dem Angeklagten und dem in der Nachbarschaft lebenden Opfer gekommen. Der 45-Jährige sei zur Polizei gegangen, weil der Angeklagte ihm die Autoreifen zerstochen habe, sagte Hofmann. Am Abend des 23. Dezember begegneten sich beide zufällig in der Mannheimer Innenstadt. Es kam nach Zeugenaussagen zu einem Wortgefecht. Der 35-Jährige soll dann unvermittelt gegen Kopf und Hals des Kontrahenten geschlagen haben, der daraufhin rückwärts umfiel. "Ich bin sehr traurig darüber, was geschehen ist", sagte der Angeklagte.

Das Opfer hinterlässt eine Ehefrau und zwei Töchter. Die könnten den Verlust des Vaters nur schwer verkraften, sagte ihr Anwalt. Und sie hätten Angst, aus dem Haus zu gehen und dabei auf den Angeklagten zu treffen. Der befindet sich auf freiem Fuß und wohnt nach wie vor in unmittelbarer Nachbarschaft im Stadtteil Jungbusch. Auch die Frau des Getöteten leide deshalb unter Angstzuständen, sagte deren Anwältin.

Auch dem Angeklagten geht es psychisch schlecht. Er leide seither unter Depressionen und habe "grausame Albträume". Er sei in einem "miserablen Zustand" und habe daran gedacht, sich das Leben zu nehmen. Die letzten drei Monate verbrachte er in einer psychiatrischen Klinik und wurde erst am letzten Freitag entlassen.

Der 35-Jährige stammt aus Bulgarien. Als Kind wanderte er mit seiner Familie in die Türkei aus und nahm die türkische Staatsangehörigkeit an. Im Jahr 2000 reiste er erstmals nach Mannheim, wo er 2004 heiratete. Im Herbst letzten Jahres wurde das erste Kind geboren.

Für den Prozess hat das Gericht vier Verhandlungstage anberaumt. Das Urteil soll am 27. Juli verkündet werden.