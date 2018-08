Von Gaby Booth

Es ist ein städtebaulicher Schandfleck ganz in der Nähe des Maimarktgeländes. Der Stadt Mannheim war die verlassene alte Gärtnerei in der Hans-Thoma-Straße schon lange ein Dorn im Auge. Für Maimarktbesucher, die Gäste des kleinen Hotels nebenan und die Studenten der in der Nähe gelegenen Dualen Hochschule kein schöner Anblick. Die beiden seit Langem leer stehenden Häuser stehen auf der Liste der über 100 Problemimmobilien des Dezernats Sicherheit und Ordnung. Gestern holten Polizeibeamte 26 Menschen aus dem Gebäude. Es handelte sich um 18 Erwachsene und acht Kinder, alles Rumänen. Sie hatten dort wohl schon seit Monaten illegal gelebt - ohne Wasser und ohne Strom.

Nach Rücksprache mit der Stadt hatte der Eigentümer Anzeige wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung gestellt, daraufhin erfolgte die gestrige Razzia. Die Beamten stießen auf ein völlig vermülltes Umfeld und üble hygienische Zustände. Da die Wasserleitungen nicht angeschlossen waren, funktionierten auch die Toiletten nicht. Es roch überall nach Fäkalien, berichteten die Männer in den weißen Overalls. Auf rund 100 Quadratmetern hausten die Menschen im Kalten und Dunkeln. Die Bedingungen waren katastrophal, sagte ein Polizeisprecher.

Wie bei ähnlichen Razzien in den vergangenen Jahren wurde den Rumänen eine Unterbringung in anderen Räumlichkeiten angeboten. "Das haben sie aber abgelehnt", sagte Dirk Schuhmann vom Dezernat I. Sie wurden erkennungsdienstlich behandelt, sprich ihre Personalien auf- und Fingerabdrücke abgenommen, und dann wieder auf freien Fuß gesetzt. Mitarbeiter des Gesundheitsamtes untersuchten inzwischen den Gesundheitszustand der Kinder, es habe aber keine Auffälligkeiten ergeben.

Immer wieder wird die Polizei zu Einsätzen wie dem gestrigen gerufen. Seit die volle Freizügigkeit auch für die EU-Länder Bulgarien und Rumänien gilt, ist Mannheim zu einem Reiseziel von osteuropäischen Armutsflüchtlingen geworden. Andere Großstädte wie Dortmund, Duisburg und Hamburg erleben dieses Problem ebenfalls. Im vergangenen Jahr befasste sich Bundespräsident Gauck vor Ort mit dem Thema, die Bundesregierung hat inzwischen Unterstützung zugesagt.

Vor allem das Wohnproblem macht Mannheim zu schaffen. In diesem Zusammenhang haben Stadt und Polizei eine Liste mit sogenannten Problemimmobilien aufgestellt. Diese werden verstärkt und regelmäßig kontrolliert, weil sich hier gerne Zuwanderer aus Osteuropa niederlassen, die sonst auf dem "normalen" Wohnungsmarkt nicht unterkommen. In einer solchen Problemimmobilie in der Mannheimer Innenstadt sind Ende Februar drei kleine Kinder bei einem Feuer ums Leben gekommen, weil in dem Haus illegal Strom abgezapft wurde und einen Wohnungsbrand auslöste.

Die beiden verlassenen Häuser in der Hans-Thoma-Straße sollen nun abgerissen und von der Stadt erworben werden. Man sei froh, dass der Hauseigentümer Anzeige erstattete, so konnte die Polizei tätig werden, hieß es im Rathaus. Ziel sei es, den Schandfleck zu beseitigen.