Löcher in den Wänden, einsturzgefährdete Decken: Über 90 Menschen lebten in diesem Haus in der Beilstraße auf knapp 330 Quadratmetern - mehr als drei Menschen pro Quadratmeter - einem regelrechten Matratzenlager. Mit Trennwänden wurden kleine Appartements geschaffen, in denen mehrere Bewohner auf engstem Raum regelrecht "hausten". Fotos: Gerold

