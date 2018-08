alb. Fremdenhass und Rassismus haben keine Chance in Mannheim - das haben mehr als 12.000 Menschen am 17. Januar eindrucksvoll demonstriert. Sie alle waren dem Aufruf von "Mannheim sagt Ja!" gefolgt. Die Initiative war als Reaktion auf "Manngida" entstanden; die Gruppe hatte sich im Sozialen Netzwerk Facebook gegen die Unterbringung von Flüchtlingen in der Benjamin-Franklin-Village positioniert. Und nicht nur das: Geplant war eine Kundgebung à la Pegida. Doch daraus wird nichts.

"Aus organisatorischen Gründen" werde das Projekt "Manngida" auf Eis gelegt beziehungsweise nicht mehr weiterverfolgt, teilte die Gruppe jetzt auf Facebook mit. Die Facebookseite soll in zwei Wochen vom Netz gehen. Noch wichtiger ist ein weiterer Satz: "Ein Projekt wie ,Manngida’ ist in Mannheim nicht möglich!"

"Sieht aus, als hätten wir etwas richtig gemacht", kommentierte "Mannheim sagt Ja!"-Sprecher Gerhard Fontagnier launig die Ankündigung. Aus der Initiative heraus hat sich kürzlich ein Verein gegründet. Er hat es sich zum Ziel gesetzt, die Willkommenskultur für Flüchtlinge in Mannheim hochzuhalten.