Von Gerhard Bühler

Mit dem "Interkulturellen Bildungszentrum" (Ikubiz) feiert die vielleicht wichtigste Einrichtung in Mannheim zur Integration von Migranten ihr 30-jähriges Bestehen. Bundespräsident Gauck hat die Einrichtung gestern bei seinem Mannheim-Besuch (siehe Seite Metropolregion) zwar nicht besucht, ihn hätte die kontinuierliche Migrationsarbeit aber sicherlich gefreut. Seit dem Start 1983 hat sich das Ikubiz mit Sitz in den Quadraten G und H zur wichtigsten Anlaufstelle beim schwierigen Übergang zwischen Schule und Beruf für Jugendliche aus Migrantenfamilien entwickelt. Mit einer Vielzahl von Angeboten und der Teilnahme am Ausbildungsverbund leistet die Einrichtung einen wesentlichen Beitrag zur Integration ausländischer Jugendlicher in der Stadt.

Hervorgegangen war das Interkulturelle Bildungszentrum aus dem 1983 gestarteten "Projekt Mannheim", das sich namentlich an das "Projekt Weinheim" anlehnte. Unterstützt von der Freudenberg-Stiftung, war dieses zur Förderung des hohen Anteils nichtdeutscher Kinder und Jugendlicher gegründet worden. Noch immer liegt der besondere Schwerpunkt auf der Förderung der beruflichen Qualifizierung von Jugendlichen aus Migrantenfamilien. Im Laufe von 25 Jahren kamen hier eine ganze Reihe weiterer Bildungsangebote dazu. Interkulturelle Projekte wie der Leseladen und die Mädchenwerkstatt vermitteln Schlüsselqualifikationen an besonders Benachteiligte.

So fördert die Mädchenwerkstatt gezielt Fähigkeiten und Selbstvertrauen ausländischer Mädchen zwischen 12 und 20 Jahren, um ihnen ein breiteres Spektrum der Berufswahl zu eröffnen. Ein wichtiges Angebot besteht in der "Ausbildung der Ausbilder", die ausländische Selbstständige in die Lage versetzt, eine anerkannte Berufsausbildung gemäß den Vorschriften der IHK anzubieten. Ergänzend dazu wurde 1996 der "Ausbildungsverbund" für Unternehmen von Migranten gegründet. Unter dem Motto "Ausländische Selbstständige bilden aus" gelang es in Zusammenarbeit mit Stadt und IHK, Ausbildungsplätze für ausländische Jugendliche im kaufmännischen Bereich und der Gastronomie zu schaffen. Nach dem Start mit sechs Betrieben im Jahr 1996 konnten im vergangenen Jahr bereits über 300 Auszubildende in über 270 Betrieben gezählt werden, wie Geschäftsführerin Beate Maas berichtet. Hier besteht weiteres Potenzial angesichts einer weit höheren Zahl von kleinen und mittleren Unternehmen und der gleichen Anzahl an Einzel-Selbstständigen in Mannheim, die einen Migrationshintergrund besitzen. Stärkste Gruppe sind 800 Betriebe mit Besitzern türkischer Herkunft.

"Das Thema Bildung und Migranten wird immer wichtiger, wir haben daher eine Biografie begleitende Bildungskette vom frühen Kinderalter bis zum Erwachsenen aufgebaut", ist sich Maas der wachsenden Bedeutung des Ikubiz angesichts der Zunahme des Migrantenanteils in der Bevölkerung bewusst. Erleichtert wird dies durch das "Multi-Kulti-Team" der Einrichtung, in dem 40 Prozent der nunmehr 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst einen Migrationshintergrund aufweisen. Die Mannheimer Einrichtung gilt als vorbildlich im ganzen Land.