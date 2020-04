Von Harald Berlinghof

Der "Verein zur Förderung der Wiederaufnahme des Linienflugverkehrs auf dem City-Airport Mannheim" hat es geschafft. Mit rund zehn großen Unternehmen der Region im Hintergrund wird die Rhein-Neckar-Air GmbH - Inhaber ist der Verein - ab dem 10. März die Linienflugverbindung nach Berlin-Tegel wieder aufnehmen. Zwei Mal werktäglich wird eine Turboprop Do328 der Münchner MHS Aviation GmbH im Auftrag der Rhein-Neckar Air (RNA) von Mannheim in Richtung Berlin starten.

"Wir freuen uns, dass es gelungen ist, gemeinsam mit der regionalen Wirtschaft ein tragfähiges Konzept für eine neue Linienflugverbindung in die deutsche Hauptstadt zu entwickeln", so Mannheims Bürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzender der Rhein-Neckar Flugplatz GmbH Michael Grötsch. Wesentlich am Zustandekommen der neuen Vereinbarung zwischen der Rhein-Neckar-Flugplatz GmbH, der neu gegründeten Rhein-Neckar Air GmbH und der Münchner MHS Aviation GmbH war auch die IHK Rhein-Neckar. "Das ist eine wichtige Investition in den Standort Mannheim und die ganze Region, ein klares Bekenntnis zum City-Airport und ein großartiger Beitrag der hiesigen Wirtschaft", so Axel Nitschke, Hauptgeschäftsführer der IHK Rhein-Neckar.

Die neue Linie wird an jedem Werktag zwei Flugverbindungen nach Berlin anbieten. Um 7.35 Uhr startet der Flug in Mannheim und kommt um 8.50 Uhr in Berlin-Tegel an. Der Rückflug der Maschine erfolgt um 9.40 Uhr, die Ankunft in Mannheim ist gegen elf Uhr. Die zweite Verbindung startet um 17 Uhr in Mannheim und erreicht Berlin gegen 18 Uhr. Der Rückflug erfolgt um 18.40 Uhr von Berlin und erreicht Mannheim kurz vor 20 Uhr. Die günstigsten Tickets, die in dem 32-sitzigen Flugzeug allerdings kontingentiert sind, sollen 169 Euro für Hin- und Rückflug kosten. Die teuersten liegen bei 649 Euro.

"Die Nachfrage nach Berlinflügen war in Mannheim auch zu Cirrus-Zeiten stets gegeben", so Flugplatz-Chef Reinhard Becker. Cirrus sei nicht an der Mannheimer Linie gescheitert, sondern an anderen Standorten. Die Berlinflüge der Cirrus-Airlines haben jährlich etwa 40.000 Menschen genutzt - durchschnittlich etwa 20 pro Flug. Allerdings war Cirrus bekanntlich vier Mal täglich geflogen.

Rund 500 regionale Unternehmen vom kleinen Handwerksbetrieb bis zum Weltkonzern hatten die Linienflüge für ihre Mitarbeiter genutzt. Die Linie ist aber grundsätzlich für Privatpersonen offen. Man kalkuliert jetzt mit rund 25.000 Passagieren im Jahr, so die neuen Geschäftsführer der Rhein-Neckar-Air-GmbH Dirk Eggert und Matthias Geisler. "Die Nachfrage nach Berlin-Flügen war auch in den knapp zwei Jahren seit der Cirrus-Pleite immer vorhanden", so Becker.

Michael Grötsch betonte, dass in letzter Konsequenz das Stadtsäckel für den mehrheitlich in städtischem Besitz befindlichen Flugplatz aufkommen musste. Seit Einstellung der Linienflüge lag das Defizit des Flugplatzes bei rund einer halben Million Euro jährlich. "Vorher waren wir in der Nähe der Nulllinie, mal eine schwarze Null, mal eine rote Null", so Becker. Selbst diese halbe Million Defizit bezeichnet Becker "im Vergleich mit anderen Flugplätzen ähnlicher Kategorie als tolles Ergebnis".

Zwei Do328-Maschinen mit der Origamitaube als Emblem auf dem Rumpf sowie zwei bis drei feste Crews, bestehend aus Pilot, Co-Pilot und Stewardessen werden in Mannheim stationiert sein. Sowohl Flugzeuge als auch Mannschaft werden durch Rhein-Neckar-Air von der MHS Aviation gechartert, um eigene Kosten zu minimieren.

Den gesamten Fluglinienbetrieb wollten die Münchner nicht übernehmen. "Deren Spezialität ist es Maschinen und Crews zu verleihen", so Dirk Eggert, Geschäftsführer der Rhein-Neckar-Air.