Von Heike Warlich-Zink

Das würde man beim Blick in den Sommerhimmel so nicht unbedingt vermuten: Die Sonne schickt vor allem grünes Licht auf die Erde. Auch die Jungen und Mädchen der französischen Gruppe von "iElkiz", die sich jeden Mittwoch im Freizeithaus des Luisenparks trifft, staunen nicht schlecht an der Station 24 von Explore Science, wo das Haus der Astronomie aus Heidelberg anhand eines Mitmach-Experiments anschaulich erläutert, welche Farben die Himmelskörper haben. Sie entdeckten auch, dass ein Stern, der blau oder gar violett vom Himmel schimmert, am heißesten ist. Ravi Bactavatchalou, Vater und zugleich Physiker, hat sich bereit erklärt, mit den Kindern einen Streifzug über die von der Klaus Tschira Stiftung zum mittlerweile zwölften Mal im Luisenpark organisierten naturwissenschaftlichen Erlebnistage zu unternehmen und übersetzt für sie ins Französische.

Bis Sonntag locken ...

Entdecken und erforschen, unter diesem Motto stehen alle 44 Mitmachstationen. "Einfach und fernab von Formeln", sagt Lucas Keim. Der Ausstellungsbetreuer vom Dynamikum Science Center Pirmasens äußert sich begeistert darüber, dass über fünf Tage hinweg ein so breites Themenspektrum rund um das diesjährige Thema "Energie" angeboten wird, und sehr viele Schüler gezielt und bereits gut vorbereitet an die Station kommen würden. "Bei uns werden physikalische Phänomene experimentell dargestellt, beispielsweise wie sich Energie von einem Pendel auf das andere überträgt", betonte Keim.

Die Marie-Baum-Schule aus Heidelberg ist eine von zehn Partnerschulen aus Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen, die aktiv mitwirken. Im konkreten Fall erklären Schüler Schülern, wie viel Energie in Nahrungsmitteln steckt und wie diese in Bewegungsenergie umgewandelt wird. Außerdem kann sich man sich eine Kartoffelbatterie bauen und erfährt, warum die Knolle tatsächlich 0,9 Volt pro Stück erzeugen kann.

Das Ludwig-Frank-Gymnasium aus Mannheim ist bereits zum fünften Mal als Partnerschule am Start. Im Fach Naturwissenschaft und Technik haben sich Siebt-, Acht- und Neuntklässler mit Blick auf Explore Science dem Thema der erneuerbaren Energien gewidmet und bieten Experimentierfreudigen unter anderem das Bauen eines kleinen Wasserrades an. Am Beispiel von "Eisbär Erik", dem die Eisscholle unter den Tatzen schmilzt, fordern sie auf, selbst zum Energieforscher zu werden und herauszufinden, wie Erik geholfen werden kann.

Mara Knapp, bei der Tschira Stiftung für Medien und Kommunikation zuständig, zeigt sich mit dem gestrigen Auftakttag sehr zufrieden. "Die Kinder stören sich nicht an der Hitze", sagt sie und berichtet von einem Rekordmeldeergebnis bei der Aufgabe "Crashtest" im Rahmen der Schülerwettbewerbe zu unterschiedlichen Themenstellungen.

Gewonnen hat den "Crashtest" die IGS Kastellstraße aus Wiesbaden. Platz zwei ging nach Gießen, Platz drei nach Darmstadt. Ein Sonderpreis für ein besonders originelles Exponat holte sich das Bunsen Gymnasium Heidelberg. "Die Schülergruppen reisen extra für den Wettbewerb nach Mannheim", sagte Knapp und freute sich über die hohe Akzeptanz der Erlebnistage, wofür die Stiftung den Parkeintritt übernimmt.

... 44 Mitmachstationen

Explore Science ist heute und morgen von 9 bis 17 Uhr sowie am Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Eintrittsgutscheine können unter www.explore-science.info heruntergeladen werden. Die RNV bietet auf der Strecke Mannheim Hauptbahnhof, Tattersall, Planetarium, Luisenpark mit der Linie E Zusatzfahrten zu den regulären Stadtbahnlinien 6/6A und 9 an.