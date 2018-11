Von Gerhard Bühler

Mannheim gilt als die Geburtsstadt des Automobils. Als Ort wichtiger Innovationen im Bereich der Mobilität könnte die Stadt demnächst wieder von sich reden machen. Nach einer Erfolg versprechenden Studie des Fraunhofer-Instituts könnte schon bald der Schwerlastverkehr in und aus der Stadt mithilfe emissionsfreier Elektrofahrzeuge organisiert werden. Da dies erhebliche Kosten sparen würde, ist auch die regionale Wirtschaft stark interessiert.

Ausgangspunkt ist die im Rahmen der Konversion geborene Idee des "Green Logistic Parks", konkret angedacht auf Flächen der Coleman-Kaserne im Norden der Stadt und der Taylor-Kaserne im Nordosten. Gemeint ist damit ein "Güterverteilzentrum", in dem die Ladung von der Autobahn kommender Schwerlast-Lkw mit Dieselmotoren von Elektrofahrzeugen für den Stadtverkehr übernommen wird. Die schweren Dieselfahrzeuge müssen nicht mehr in die Stadt hineinfahren, damit reduziert sich die Umweltbelastung an Abgasen und Lärm für die Bewohner erheblich.

Ob diese Idee praxistauglich ist, war Gegenstand einer Studie des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation, die vom Land, der IHK Rhein-Neckar und der städtischen Wirtschaftsförderung finanziert wurde. Teilnehmer der Studie waren drei Mannheimer Logistikunternehmen.

Das nun vorgestellte Ergebnis: "Unsere Studie zeigt, dass bei diesen Logistikunternehmen bereits heute zwischen 25 und 75 Prozent und unter bestimmten Voraussetzungen mittel- bis langfristig sogar 100 Prozent des regionalen Schwerlastverkehrs elektrifiziert werden könnte", machte Steffen Raiber, an der Studie beteiligter wissenschaftlicher Mitarbeiter des Fraunhofer-Instituts eine unerwartet klare Aussage. Schon heute seien die Einsatzmöglichkeiten für E-Lkw weitaus größer als gemeinhin angenommen. Neben der Umladung auf kleinere 18-Tonnen-Lkw, die bereits angeboten werden, gebe es alternativ den Austausch der Zugmaschine "für den letzten Kilometer" mit einem Exemplar mit Elektroantrieb. Wie Raiber weiter ausführte, sollen solche E-Zugmaschinen - zumindest als Prototyp - im nächsten Jahr verfügbar sein. Sie würden auch für den Weitertransport von Containern von der Bahn und vom Schiff eine Lösung bieten.

"Die regionale Wirtschaft hat großes Interesse an diesem Thema", betonten sowohl Artin Adjemian, Geschäftsführer der IHK Rhein-Neckar, als auch Christine Ram, Leiterin der städtischen Wirtschaftsförderung. Der Grund liegt, neben dem Umweltaspekt, an den Kosten. "Der große Vorteil ist der Energieverbrauch, der im Schnitt nur ein Drittel so groß ist wie bei konventionellen Fahrzeugen", betonte Raiber. Derzeit seien die Anschaffungskosten der E-Lkw sowie der Batterien noch relativ hoch. Bei - wie prognostiziert - weiter fallenden Preisen seien diese jedoch schon bald wirtschaftlich zu betreiben.

Dass Mannheim hier Vorreiter dieser Entwicklung spielen soll, machten Ram und Adjemian deutlich. "Coleman" wäre aufgrund der direkten Anbindung an die A 6 ein günstiger Standort für einen "Green Logistic Park", meinen beide und setzen darauf, dass sich auch die Bürger in den bereits angelaufenen Gesprächen von den großen Vorteilen des Konzepts überzeugen lassen.