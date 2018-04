Von Willi Berg

Mannheim. An der Tür von Saal 32 im Mannheimer Amtsgericht ist noch der Sitzungsaushang angebracht, Presse, Fotografen und Richter haben sich um 8.45 Uhr im Gerichtssaal versammelt. Wer fehlt, ist der Angeklagte. Am Freitagmorgen sollte der Prozess gegen den Mannheimer NPD-Stadtrat Christian Hehl beginnen, doch der lässt sich entschuldigen. Grund ist eine plötzliche Erkrankung des Neonazis.

Sie sei von ihrem Mandanten eine Stunde vor Beginn des Prozesses darüber informiert worden. Es bestehe der Verdacht auf einen Herzinfarkt, berichtete Verteidigerin Nicole Schneiders und legte eine Bescheinigung des ärztlichen Notfalldienstes vor. Seit zwei bis drei Stunden, so heißt es in dem Notfallschein, habe Hehl ein "Stechen in der Brust".

Die Diagnose des Arztes laute unter anderem auf Vorhofflimmern und Lungenembolie. Der 47-Jährige sei als "multimorbider Patient" - also wegen mehrerer Krankheiten gleichzeitig - zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingewiesen worden. Er werde möglicherweise heute noch operiert, so die Anwältin. Einen neuen Termin für den Prozess konnte der Vorsitzende Richter Volker Schmelcher nicht nennen. Nur soviel steht fest: "Dieses Jahr sicher nicht mehr." Denn zunächst müsse man die Genesung des Angeklagten abwarten.

Seit 2014 sitzt Hehl für die NPD im Mannheimer Gemeinderat. Möglicherweise nicht mehr lange. Denn dem vorbestraften Rechtsextremisten droht eine Gefängnisstrafe, weil er mit Drogen gehandelt haben soll. Laut Anklage hat er sich mit dem Verkauf von Amphetamin seinen Lebensunterhalt und den Eigenkonsum finanziert. Nach den Ermittlungen hatte er den Stoff vorportioniert in seiner Wohnung aufbewahrt und in mindestens zehn Fällen weiterverkauft. Außerdem soll er im Besitz von verbotenen Waffen wie zwei Schlagringen und einem Springmesser gewesen sein. Neonazi Hehl ist seit mehr als 20 Jahren in der rechtsextremen Szene und als Fußball-Hooligan aktiv. Er war unter anderem Mitglied der 1993 aufgelösten "Aktionsgemeinschaft Nationalrevolutionärer Kameraden", der 1995 verbotenen FAP sowie des berüchtigten Neonazi-Netzwerkes "Blood and Honour". 1997 eröffnete er in Ludwigshafen den Laden "Hehls World", in dem er Musik von rechtsextremen Bands verkaufte. Auch Reden von Hitler hatte er im Angebot. Im Jahr darauf ordneten die Behörden nach Protesten aus der Bevölkerung an, das Geschäft zu schließen.

Im Jahr 2002 trat er für die NPD im pfälzischen Ludwigshafen als Direktkandidat für die Bundestagswahl an. Bei den Kommunalwahlen 2014 wurde er in Mannheim mit 3545 Stimmen als einziger für die NPD in den Gemeinderat gewählt. Dort sitzt er isoliert ganz außen in der letzten Reihe.

Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) sagte bei der konstituierenden Sitzung des Gemeinderates im Juli 2014 an die Adresse des Rechtsextremisten: "Herr Hehl, Sie müssen wissen, dass ein Weltbild, das zur größten Katastrophe unseres Landes geführt hat, auf große Ablehnung stößt." Doch das dürfte den Neonazi nicht sonderlich beeindruckt haben.

Hehl ist mehrfach vorbestraft, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung. So hatte er in Speyer einen Antifaschisten mit einem Schlagstock am Kopf verletzt. Das Landgericht Frankenthal bescheinigte ihm in dem 1997 ergangenen Urteil eine "menschenverachtende Gesinnung". Gleichwohl setzte die Kammer die einjährige Strafe zur Bewährung aus, weil Hehl seinen Ausstieg aus der rechtsextremen Szene angekündigt hatte. Gehalten hat er sich nicht daran. Seine Bewährung wurde widerrufen.

Im Knast gab er dem Neonazi-Rundbrief "Der Weiße Wolf" ein Interview, in dem er seinen Gegnern "jede Menge neun Millimeter" wünschte. Seinen 32. Geburtstag feierte er mit 600 Skinheads in einem Schloss im bayrischen Steinach. Als die Polizei das Konzert auflöste, kam es zu Ausschreitungen.

Im Jahr 2006 wurde gegen den Fußball-Hooligan Hehl ein dreijähriges bundesweites Stadionverbot ausgesprochen. Und der SV Waldhof verfügte 2014 ein zweijähriges Stadionverbot, weil Hehl Hemden des Vereins verändert hatte. Statt "Waldhof Fans gegen Gewalt" hieß es nun "Waldhof Fans gegen Polizei" sowie "ACAB" - die Abkürzung für "All Cops Are Bastards".

Die mutmaßlichen Taten, für die sich Hehl jetzt verantworten muss, liegen bereits fünf bis sechs Jahre zurück. Im Mai 2012 war das Verfahren gegen ihn zunächst eingestellt worden, da "eine Konkretisierung des Tatvorwurfs zu diesem Zeitpunkt nicht möglich" gewesen sei. Erst im Februar 2016 wurden die Ermittlungen wieder aufgenommen, es wurde Anklage erhoben.

Sollte Hehl vom Amtsgericht zu einer Strafe von mindestens einem Jahr verurteilt werden, könnte er vom Gemeinderat ausgeschlossen werden.