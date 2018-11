Von Olivia Kaiser

Mannheim. Für Takuma Melber ist es "die letzte Chance". Der Historiker, der im Heidelberger Carl Jaspers Center arbeitet, forscht über deutsche Kriegsgefangene in Japan während des Ersten Weltkriegs. Hundert Jahre nach dessen Ende leben zwar keine Veteranen mehr, allerdings ihre Enkel. "Sie haben ihre Großväter noch persönlich gekannt, wissen vielleicht etwas über deren Schicksal als Kriegsgefangener und haben Fotos, Briefe oder Tagebücher aus dieser Zeit."

Dass Japan als Teil der Achsenmächte im Zweiten Weltkrieg gekämpft hat, ist allgemein bekannt. Weniger weit verbreitet ist dagegen die Beteiligung im Ersten Weltkrieg auf Seite der Briten. Aber wie kamen deutsche Soldaten überhaupt nach Japan? Sie kamen aus China. Denn dort, in der Provinz Shandong an der Ostküste, hatte das Deutsche Kaiserreich im Jahr 1898 den Chinesen eine Schutzzone abgerungen. Deutschlands einzige Kolonie in Fernost sollte ein Stützpunkt der Kaiserlichen Marine werden.

In der Hauptstadt Tsingtau, dem heutigen Qingdao, lebten deutsche Zivilisten. Meist seien es Fabrikanten und Kaufleute gewesen, so Melber. Aber auch Abenteurer, die in Asien ihr Glück machen wollten. Zudem waren deutsche und österreichisch-ungarische Soldaten dort stationiert. Als 1914 der Erste Weltkrieg ausbrach, belagerten britische und japanische Truppen die Stadt.

Die etwa 5000 Verteidiger waren der Übermacht von 55.000 Mann, davon 2000 Briten, nicht gewachsen. Nach ein paar Wochen war die Stadt eingenommen. "Die 5000 Soldaten wurden nach Japan in verschiedene Gefangenenlager deportiert", weiß Takuma Melber. "Das bekannteste ist das Lager Bando auf der Insel Shikoku."

Es galt als Vorzeigelager, dessen Insassen relativ gut behandelt wurden. Man durfte Orchester und Theatergruppen gründen. So ist belegt, dass im Juni 1918 die japanische Uraufführung von Beethovens 9. Sinfonie in Bando stattfand. Den Gefangenen war zudem erlaubt, sich relativ frei zu bewegen und Kontakte zur japanischen Bevölkerung zu knüpfen. Das geht laut Melber aus zahlreichen Briefen und Postkarten hervor, die die Soldaten in die Heimat schickten.

Takuma Melber. Foto: Roth

Genau solche Zeugnisse sucht der Historiker, um mehr über das Leben in den Lagern zu erfahren. In einem Digitalisierungsprojekt möchte er die Zeugnisse sammeln und für die Nachwelt erhalten. "In Bando gab es eine Druckerei, in der die Männer ihre eigenen Postkarten druckten", erzählt er. Da das Lagerleben ziemlich eintönig gewesen sei, vertrieben sich einige Insassen damit die Zeit, die Karten zu kolorieren. Eine solche Osterkarte hat Melber und wünscht sich weitere.

Eine besondere Hoffnung setzt er dabei auf Mannheim, denn Forschungen belegen, dass etwa 50 Deportierte aus dem Raum Mannheim stammten. Ein prominenter Gefangener war der Mannheimer Friedrich Engelhorn (1886-1956), der sich 1914 mit dem Darmstädter Fabrikantensohn Karl Merck auf eine Weltreise begab. Die führte sie nach Amerika, Thailand, Indonesien und schließlich nach Tsingtau. Dort weilten sie während der Belagerung und wurden, so vermutete Takuma Melber, als junge kräftige Männer kurzerhand eingezogen.

In Japan waren sie in verschiedenen Gefangenenlagern untergebracht. Als 1918 der Erste Weltkrieg mit der Niederlage des Deutschen Kaiserreichs endete, wurden die Soldaten frei gelassen. Doch nach Hause konnten sie, ebenso wie die deutsche Zivilbevölkerung in China, erst einmal nicht. Denn es stellte sich die Frage, wer die Überfahrt bezahlen sollte. "Der Kaiser hatte abgedankt. Das Land befand sich im Umbruch", erklärt Melber.

"Erst Ende 1919 stachen die ersten Schiffe in Richtung Deutschland in See." Für einige war es eine Reise ins Ungewisse, denn unter den Zivilisten befanden sich auch Deutsche, die ihr Heimatland lange nicht oder noch nie gesehen hatten. Auch von ihnen sucht Melber Fotos, Tagebücher und Briefe.

Ostergrüße aus Bando. Foto: Roth

Das Lager Bando ist heute ein Museum. Allerdings gibt es wenige japanische Historiker, die sich mit der Rolle Japans in den beiden Weltkriegen beschäftigen. In Deutschland wiederum gibt es nur wenige, die das Quellenmaterial lesen können. Zu ihnen gehört Takuma Melber, dessen Mutter Japanerin ist.

Der 35-Jährige hat das Museum in Bando besucht. Der Austausch mit den Deutschen habe in Japan Spuren hinterlassen, vor allem kulinarische. Ein Beispiel ist der Baumkuchen, der auch in Mannheim eine gewisse Tradition hat. In Qingdao ist das deutsche Kolonialerbe unübersehbar. Es gibt eine Kirche und Häuser nach deutschem Baustil. In China ist die Stadt berühmt für ihr Bier. Heute ist Qingdao Mannheims Partnerstadt.

Info: Kontakt zu Takuma Melber: Heidelberg Centre for Transcultural Studies, Karls Jaspers Centre, Voßstr. 2, 69115 Heidelberg, Telefon: 06221/54 43 23, E-Mail: takuma.melber@asia-europe.uni-heidelberg.de