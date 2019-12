Reilingen. (pol/mare) Kurz nach 20 Uhr am Samstagabend wurden die Feuerwehr und die Polizei in die Hauptstraße alarmiert. Grund hierfür war, dass eine Mülltonne im Hinterhof eines Anwesens in Brand geraten war, wie die Polizei mitteilt.

Trotz des schnellen Eingreifens der Freiwilligen Feuerwehr Reilingen brannte die Mülltonne komplett ab. Es entstand Sachschaden an der Mülltonne in Höhe von circa 200 Euro.

Die Feuerwehr Reilingen war mit zwei Fahrzeugen und 18 Feuerwehrleuten vor Ort. Das Polizeirevier in Hockenheim hat die Ermittlungen zur Ursache des Brandes aufgenommen.