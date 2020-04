Edingen-Neckarhausen/Mannheim. (pol/car) Am Montagabend soll ein Unbekannter zwei Männer auf offener Straße brutal überfallen haben. Die Polizei suche nun nach Zeugen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Gegen 21.55 Uhr in der Neckarhauser Straße in Neu-Edingen griff der Unbekannte einen 19-Jährigen auf der Straße unvermittelt an und schlug diesem mehrfach ins Gesicht. Dabei soll der Täter dem Mann die Geldbörse entwendet haben. Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein.

Nach etwa 25 Minuten trafen die Beamten in der Vogesenstraße im Mannheimer Stadtteil Friedrichsfeld einen verletzten 21-Jährigen an. Dieser gab an, ebenfalls ausgeraubt worden zu sein. Ein unbekannter Mann habe ihn plötzlich angegriffen und durch Schläge ins Gesicht zu Boden gebracht. Der Unbekannte entwendete dem 21-Jährigen schließlich eine geringe Bargeldsumme.

Die beiden Tatorte liegen räumlich nah beieinander und die Personenbeschreibungen durch die beiden geschädigten Männer stimmen in weiten Teilen überein. Die Polizei daher davon aus, dass es sich um denselben Täter handelt.

Beschreibung des Tatverdächtigen: etwa 27 bis 30 Jahre alt, blonde, kurze Haare, Tätowierungen am Nacken und den Armen. Er war bekleidet mit weißen Turnschuhen sowie einer Jacke mit der Aufschrift "Big Ben" am Rücken.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den Tatverdächtigen geben können, sich unter Telefon 0621/174-4444 bei der Kriminalpolizei zu melden.