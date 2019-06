In einer Mannheimer Diskothek kam es am Donnerstag zu einer Massenschlägerei mit mehr als 50 beteiligten Personen. Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/Illustration

Mannheim/Neckarstadt. (pol/dore) Unschöne Szenen in einer Mannheimer Diskothek in der Industriestraße: Am Donnerstag, 20. Juni, kam es gegen 3 Uhr zu einer Massenschlägerei. Wie die Polizei informiert, sollen ersten Meldungen zu Folge 50 Personen involviert gewesen sein.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen sollen zwei Gästegruppen in Streit geraten sein, der in massiven körperlichen Auseinandersetzungen mündete. Der vor Ort eingesetzte Sicherheitsdienst wollte offenbar die Situation bereinigen und wurde dann ebenfalls Teil der Schlägerei.

Erst als die Polizei mit 21 Streifenwagenbesatzungen anrückte, beruhigte sich die Lage. Trotzdem kam es immer wieder zu einzelnen Provokationen, weshalb zwei Personen in Gewahrsam genommen werden mussten.

Bei den Auseinandersetzungen wurden zwölf Personen verletzt, zwei Personen mussten mit einem Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser gebracht werden. Einem Mann wurde offenbar mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen.

Beim Betreten der Diskothek konnte Pfefferspraygeruch wahrgenommen werden. Das Pfefferspray wurde offensichtlich auch während der Auseinandersetzungen benutzt. Außerdem gab es einen Hinweis, dass eine Person mit einem Messer bewaffnet gewesen sein soll. Dieser Hinweis konnte nach Polizeiangaben jedoch bislang nicht verifiziert werden.

Die eingesetzten Beamten konnten am Morgen von 31 Personen die Identität feststellen, zwischenzeitlich erhöhte sich die Anzahl auf

53 Personen. Deren jeweiliger Strafprozessstatus muss im Ermittlungsverfahren noch geprüft werden. 19 Personen werden derzeit als Beschuldigte, vier als Geschädigte und 30 Personen als Zeugen geführt.

Derzeit ermitteln vier Polizeibeamte des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt u.a. wegen Landfriedensbruch, gefährlicher Körperverletzung und Körperverletzungsdelikten.

Die Ermittler suchen Zeugen der Vorfälle in der Diskothek. Außerdem werden Personen gesucht, die während ihres Diskobesuchs am Donnerstagmorgen Videos aufgenommen haben. Diese Personen sollen sich unter der Telefonnummer 0621/33010 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt melden.