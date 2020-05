Mannheim/Hochdorf-Assenheim. (pol/rl) Die Wohnungen mehrerer mutmaßlicher Drogenhändler hat die Polizei in der vergangenen Woche durchsucht. Das teilten die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidium Mannheim am heutigen Montag mit.

Mehrere Verdächtige im Alter zwischen 19 und 23 Jahren sollen seit mehreren Monaten unter anderem in der Mannheimer Innenstadt Drogen verkauft haben. Die Ermittlungsgruppe Rauschgift der Kriminaldirektion Heidelberg ist den mutmaßlichen Dealern bereits seit Juli 2019 auf der Spur.

Am vergangenen Dienstag und Mittwoch wurden nun mehrere Wohnungen in Ludwigshafen durchsucht und dort umfangreiche Beweise entdeckt. In den Wohnungen von zwei Verdächtigen fanden die Beamten 650 Gramm Marihuana, 100 Gramm Haschisch, mehr als 1500 Euro Bargeld sowie zwei Schreckschusswaffen und eine Machete.

In der Wohnung eines weiteren 22-jährigen Tatverdächtigen wurden 3,5 Kilogramm Marihuana, eine hochwertige Armbanduhr sowie 136.000 Euro in Bar sichergestellt. Außerdem fanden die Beamten weitere Beweismittel, die belegen sollen, dass der 22-Jährige mindestens seit November 2018 seinen Lebensunterhalt als Drogenhändler finanziert. Der 22-Jährige sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt.