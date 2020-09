Mannheim. (pol/mare) Zwei Taschendiebinnen sind am Donnerstag auf frischer Tat ertappt worden. Das berichtet die Polizei.

Nachdem sich in den vergangenen Wochen die Taschendiebstähle in Geschäften in Vogelstang gehäuft hatten, wurden die Geschäfte von Beamten in Zivil verstärkt überwacht. So auch am Donnerstag ein Geschäft in der Spreewaldallee.

Gegen 12.40 Uhr machten sich zwei Frauen durch ihr Verhalten verdächtig, die schließlich tatsächlich aus der Handtasche einer 72-jährigen Frau die Geldbörse und die Autoschlüssel entwendeten. Die Handtasche hatte die Frau auf den Sitz des Rollators gelegt, während sie sich im Geschäft umschaute. Im Eingangsbereich wurden die beiden Frauen im Alter von 23 und 29 Jahren festgenommen.

Bei der Durchsuchung der Tatverdächtigen wurde in der Handtasche der 23-Jährigen der Geldbeutel und die Schlüssel aufgefunden. Die Frau hatte den Diebstahl bis dahin noch gar nicht bemerkt. Die Ermittlungen gegen die beiden Tatverdächtigen dauern noch an.