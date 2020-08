Mannheim. (pol/rl) Wegen gewerbsmäßigen Diebstahl wurde eine 35-Jährige zu 10 Monaten Haft verurteilt. Das teilten die Staatsanwaltschaft Mannheim und das Polizeipräsidiums Mannheim am Freitag mit.

Die Frau hatte am Dienstag gegen 13.45 Uhr in einem Warenhaus in N7 Parfüm im Wert von rund 450 Euro gestohlen. Anschließend habe sie sich in ein nahegelegenes Elektrowarenfachgeschäft begeben und soll dort zwei Paar Kopfhörer im Wert von fast 600 Euro entwendet haben. Ladendetektive hatten dies beobachtet, sie festgehalten und der Polizei übergeben. Die 35-Jährige wurde am Mittwoch darauf dem Strafrichter am Amtsgericht Mannheim vorgeführt und zu 10 Monaten Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt.

Am gestrigen Donnerstag wurde dann ein 33-Jähriger wegen gewerbsmäßigen Diebstahls zu 9 Monaten Haft verurteilt. Er soll ebenfalls am Dienstag gegen 14 Uhr in einem Warenhaus in P1 Parfüm im Wert von mehr als 500 Euro entwendet haben. Das Diebesgut versteckte er in einer zuvor präparierten Umhängetasche. Auch hier waren die Ladendetektive aufmerksam, hielten den 33-Jährigen nach Verlassen des Warenhauses fest und übergaben ihn dann der verständigten Polizei.

Bis zur Vorführung beim Amtsgericht Mannheim kam der Tatverdächtige in Hauptverhandlungshaft und wurde dann zu einer Freiheitsstrafe von 9 Monaten ohne Bewährung verurteilt. Er befindet sich weiterhin in Untersuchungshaft.