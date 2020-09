Mannheim. (pol/lyd) Sein Geld wollte er nicht rausrücken, also gingen sie zu fünft auf ihn los. Wie die Polizei mitteilt, kam es am Dienstagmorgen gegen 0.30 Uhr in der Neckarstadter Dammstraße am Treppenabgang in Höhe des Alten Bahnhofes zu einer Prügelei zwischen mehreren Personen. Ein 19-jähriger Tatverdächtiger und seine vier männlichen Begleiter sollen einen 24-Jährigen aufgefordert haben, ihnen sein Bargeld zu geben. Als der junge Mann sich weigerte, griffen sie ihn an, schlugen und traten ihn.

Eine Streife der Polizei wurde auf die Schlägerei aufmerksam und trennte die Gruppe. Die Angreifer gingen leer aus. Durch den Angriff erlitt der Mann schmerzhafte Verletzungen am Kopf und im Gesicht. Er wurde in einem nahegelegenen Krankenhaus medizinisch versorgt.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Unter anderem ginge es darum, ob es sich um einen versuchten Raub oder eine Streitigkeit gehandelt hat, so die Polizei auf Anfrage. Dafür sucht die Polizei Zeugen. Hinweise zum Tathergang und den noch unbekannten weiteren Tatverdächtigen nimmt das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der Telefonnummer 0621/3301-0 entgegen.