Mannheim. (pol/mare) Ein 19-jähriger Serien-Einbrecher ist der Polizei ins Netz gegangen. Und zwar dank einschreitender Zeugen, wie Staatsanwaltschaft und die Beamten in einer gemeinsamen Erklärung mitteilen.

Der junge Mann steht im dringenden Verdacht, mehrere gewerbsmäßige Diebstähle und Einbruchsdiebstähle im Stadtteil Mannheim-Neckarstadt begangen zu haben.

So soll er am Mittwoch gegen 0.15 Uhr an zwei Fahrzeugen, die in der Straße Schafweide abgestellt waren, die Fenster mit einem Nothammer eingeschlagen haben, um daraus Gegenstände wie Navigationsgeräte, Sonnenbrillen und Autoradios zu entwenden. Zeugen wurden jedoch auf die Taten aufmerksam und stellten den Mann auf frischer Tat. Sie hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest, bevor er etwas entwenden konnte.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 19-Jährige bereits zwei Tage zuvor in der Neckarstadt ein Fahrrad gestohlen, eines versucht zu entwenden und zwei Einbrüche begangen haben soll.

Gegen den 19-Jährigen wurde dann sogleich Haftbefehl wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr erlassen. Er wurde nach der Vorführung beim Ermittlungsrichter und Eröffnung des Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Inwiefern der 19-Jährige für weitere ähnliche Straftaten im Bereich Mannheim-Neckarstadt in Betracht kommt, ist Gegenstand der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt.

Weitere Zeugen, in deren Autos seit Anfang März im Stadtteil Mannheim-Neckarstadt eingebrochen wurde, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Telefon 0621/3301-0, zu melden.