Mannheim. (pol/mare) Dank eines aufmerksamen Zeugen hat die Mannheimer Polizei am Sonntagabend zwei Taschendiebe festgenommen. Das teilen die Beamten mit.

Das Duo war gegen 19.10 Uhr in einer Straßenbahn der Linie 1 in Richtung Hauptbahnhof unterwegs. An der Haltestelle "Voltastraße" bemerkte eine 85-jährige Frau, wie jemand an ihrem Rucksack herumhantierte. Die Frau schaute nach und sah, dass ihr Rucksack offen stand.

Und der Geldbeutel weg war. Doch die Frau hatte Glück im Unglück: Denn ein Mann hatte die Langfinger bei der Tat beobachtet und rasch die Polizei gerufen.

Diese fahndete sogleich intensiv nach den Tätern - und wurde fündig. In der Nähe der Haltestelle fanden die Ordnungshüter zwei junge Männer, auf die die Beschreibung passte. Sie wurden kontrolliert und dabei wurde der gestohlene Geldbeutel sowie ein Messer gefunden. Die beiden 38 und 28 Jahre alten Männer werden sich nun wegen Diebstahls mit Waffen verantworten müssen.