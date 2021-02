Mannheim-Wohlgelegen. (pol/rl) Ein 23-jähriger Mann leistete am frühen Dienstagmorgen, kurz nach Mitternacht, Widerstand gegen die Maßnahmen von Polizeibeamten.

Wegen Lärmbelästigung wurden die Beamten in der Nacht zum Dienstag mehrmals zu der Wohnung des deutlich betrunkenen Mannes in der Weylstraße beordert. Als sie gegen 0.20 Uhr zum wiederholten Male bei ihm waren, gab er zu verstehen, dass sie sicherlich nicht das letzte Mal kommen müssten, sollte er in Gewahrsam genommen werden. Dabei baute sich der 23-Jährige in bedrohlicher Weise vor den Beamten auf und nahm eine Angriffshaltung ein.

Die Beamten konnten ihn jedoch überwältigen. Der 23-Jährige sperrte sich gegen die Haltegriffe und versuchte sich loszureißen, wobei einer der Polizeibeamten leicht an der Hand verletzt wurde. Als der 23-Jährige zum Streifenwagen gebracht wurde, bedrohte er eine im gleichen Anwesen lebende Anwohnerin.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von fast zwei Promille, ein Drogentest reagierte positiv auf Amphetamin. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen Widerstands gegen Polizeibeamte und Bedrohung ermittelt.