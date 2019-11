Mannheim-Wohlgelegen. (pol/van) Zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus im Mannheimer Stadtteil Wohlgelegen ist es am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr gekommen, wie die Polizei berichtet.

Die Feuerwehr rettete 14 Bewohner aus dem brennenden Haus und löschte das Feuer. Drei der 14 Personen wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vorsorglich zur Beobachtung in Krankenhäuser eingeliefert.

Ersten Ermittlungen zufolge könne das Feuer an einem Backofen in der Wohnung ausgebrochen sein. Diese wurde durch den Brand komplett zerstört. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 80.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.