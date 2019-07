Mannheim. (pol/mare) Ein Mann fand am Donnerstagmorgen, 27. Juli, in der Pommernstraße in Vogelstang eine Schatulle mit diversem Schmuck und einer Armbanduhr. Im Inneren der Schatulle befindet sich laut Polizei ein Etikett mit der Aufschrift "Kunze Mannheim".

Bisherige Ermittlungen ergaben keine Hinweise auf den Eigentümer. Zudem konnte er bislang keiner Straftat zugeordnet werden. Deshalb fragt die Polizei nun: Wem gehört die Schatulle und der Schmuck?

Weitere Bilder mit Detailaufnahmen des Schmucks sehen Sie an dieser Stelle.

Wer Hinweise dazu machen kann, kann sich telefonisch melden. Und zwar unter der Rufnummer Telefon 0621/1744444.