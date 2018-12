Mannheim. (pol/mare) Am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr hat sich in der Mallaustraße/Abfahrt Bundesstraße B36 ein Unfall ereignet. Das teilt die Polizei mit.

Eine 66-jährige Autofahrerin war mit ihrem Opel auf der Mallaustraße stadtauswärts unterwegs, als es zum Zusammenstoß mit dem 47-jährigen Fahrer eines BMW kam, der von der Abfahrt der B36 nach links in die Mallaustraße eingebogen war. Beide Beteiligte gaben an, bei grüner Ampel in den Einmündungsbereich eingefahren zu sein. An den beiden Autos entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 10.000 Euro, der Opel musste abgeschleppt werden.

Zur Klärung des Unfallhergangs sucht die Polizei Zeugen. Sie können sich unter Telefon 0621/833970 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau melden.