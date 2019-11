Mannheim. (pol/rl) Der Polizei wurde am Dienstagvormittag eine Ölspur gemeldet, die sich von der Karl-Feuerstein-Straße bis zur Bahnunterführung in Richtung Speckweg erstreckte. Neben dem Anrufer meldete sich auch ein Rollerfahrer, der angab, am Dienstagmorgen gegen 6 Uhr auf der Ölspur ins Rutschen gekommen und dabei gestürzt zu sein.

Der 53-Jährige war in einer Rechtskurve unter der Unterführung auf dem Schmierfilm ausgerutscht und zu Boden gefallen. Sein Roller schlitterte quer über die Fahrbahn, prallte auf der anderen Straßenseite zunächst gegen den Bordstein und dann gegen eine Mauer.

Beim Sturz erlitt der 53-Jährige Prellungen und Schürfwunden. Er suchte einen Arzt auf. Sein Zweirad wurde bei dem Unfall beschädigt.

Die Beamten stellten vor Ort die Verunreinigung fest und verständigten eine Firma, die die Fahrbahn säuberte. Währenddessen musste die Straße in Richtung Speckweg komplett gesperrt werden.

Das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen suchen nun Verursacher oder Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter der 0621/77769-0 zu melden.