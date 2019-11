Mannheim. (pol/mare) Ein Gruppe Jugendlicher soll am Montag einen 14-Jährigen beleidigt und angegriffen haben. Das berichtet die Polizei.

Gegen 18.10 Uhr soll sich die Gruppe in der sogenannten Passerelle, der Unterführung vom Taunusplatz zur Schienenstraße, dem 14-Jährigen von hinten an den 14-Jährigen genähert und ihn beleidigt haben. Danach soll er durch einen Tritt zu Boden gebracht worden sein und idann weiter getreten worden sein. Die Gruppe von Jugendlichen soll sich nach der Tat in Richtung Bahnhof Waldhof in der Schienenstraße entfernt haben.

Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung fand die Polizei keinen Tatverdächtigen. Der 14-Jährige hatte augenscheinlich keine Verletzungen, die jugendlichen Täter konnte er nicht beschreiben.

Die Ermittler des Polizeireviers Mannheim-Sandhofen suchen nun nach Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 0621/777690 zu melden und ihre Wahrnehmungen mitzuteilen.