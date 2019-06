Mannheim. (pol/rl) Bei Dacharbeiten am Flachdach eines Anwesens im Eisenacher Weg entzündete sich am Mittwoch gegen 14.45 Uhr ein Wespennest. Dadurch geriet auch die hölzerne Dachunterkonstruktion in Brand.

Zum Glück wurde der Brand durch Mitarbeiter der Dachdeckerfirma rechtzeitig bemerkt und mit Feuerlöchern abgelöscht. Die Feuerwehr Mannheim musste nur noch Nachlöscharbeiten durchführen.

Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens wird auf rund 5000 Euro geschätzt.