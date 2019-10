Mannheim. (pol/slb) Sie wussten genau, was sie wollten: Die Diebe in einem Mannheimer Reisemobil-Center wendeten viel Mühe auf, um 28 Injektoren aus Wohnmobilen auszubauen und zu stehlen. Das berichtet die Polizei Mannheim. Wer am vergangenen Wochenende in das Gelände in der Straße "Hinter dem Wolfsberg" einbrach, weiß sie noch nicht. Die Täter seien vermutlich über einen Zaun geklettert, um die Schraub-Aktion umzusetzen. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehr als 10.000 Euro. Sie geht davon aus, dass die Diebe zwischen Freitag, 19 Uhr und Sonntag, 11 Uhr, am Werk waren.

Zeugen, die etwas beobachtet haben, können sich bei den Ermittlern unter 0621/718490 melden.