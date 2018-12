Mannheim-Vogelstang. (pol/rl) Ein Verkehrsunfall, bei dem ein 20-Jähriger schwer verletzt wurde, ereignete sich auf der Pommernstraße am Donnerstagnachmittag. Laut Polizeibericht wollte der Fußgänger gegen 15.20 Uhr die Pommernstraße in Richtung Potsdamer Weg überqueren. Dabei trat er ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten auf die Fahrbahn. Kurz darauf erfasst ihn der Mercedes eines 30-Jährigen der in Richtung Koblenzer Straße fuhr.

Der Fußgänger kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus, wo er zunächst stationär aufgenommen wurde. Am Mercedes entstand 3000 Euro Sachschaden.