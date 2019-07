Mannheim. (pol/mare) Vier leicht verletzte Menschen und erheblicher Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Sonntagmorgen in Feudenheim. Das teilt die Polizei mit.

Ein 78-jähriger Mann war kurz vor 10 Uhr mit seinem VW auf der Siebenburger Straße in Richtung Banater Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Feudenheimer Straße missachtete er eine rote Ampel und stieß beim Linksabbiegen in Richtung Ilvesheim mit einem 28-jährigen Opel-Fahrer zusammen, der ihm entgegenkam.

Beide Fahrer, die 28-jährige Beifahrerin im Opel sowie deren 6 Monate alte Tochter erlitten leichte Verletzungen. Bis auf den Opel-Fahrer wurden alle Verletzten zur Behandlung vorsorglich in Krankenhäuser eingeliefert.

Beide Autos mussten abgeschleppt werden, der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Der Verkehr wurde während der Unfallaufnahme um die Unfallstelle herumgeleitet. Es ergaben sich keine Verkehrsbeeinträchtigungen.