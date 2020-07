Mannheim. (pol/lyd) Ohne Beute musste ein Mann am Freitag aus einem Musikgeschäft in der Neckarstadt türmen. Wie die Polizei mitteilt, betrat der Mann gegen 17 Uhr den Verkaufsraum des Musikgeschäftes in der Kleiststraße. Mit vorgehaltener schwarzer Pistole forderte er einen Angestellten auf, das Bargeld aus der Kasse in einen mitgebrachten Stoffbeutel einzupacken.

Der Verkäufer wies den Unbekannten unerschrocken zurück und erklärte, die Echtheit der Waffe anzuzweifeln. Die laute Auseinandersetzung rief als nächstes den Inhaber des Ladens auf den Plan. Als dieser aus dem Nebenraum dazukam, ergriff der unbekannte Mann die Flucht und verließ das Geschäft unverrichteter Dinge. Er flüchtete zu Fuß in Richtung Obere Clignet- und Käfertaler-Straße. Entwendet wurde bei dem Vorfall nichts. Der Angestellte und der Geschäftsinhaber blieben unverletzt.

Den Räuber beschrieben beide wie folgt: 20-30 Jahre alt, etwa 180 cm groß, helle Haut. Der Mann sprach Deutsch ohne erkennbaren Akzent. Er trug zur Tatzeit eine lange Stoffhose und einen Pullover in beiger Farbe sowie eine rot-weiße Wollmütze, eine dunkle Sonnenbrille und eine Mund-Nasen-Schutzmaske in unbekannter Farbe. Das Kriminalkommissariat Mannheim ermittelt gegen den Mann und bittet um Hinweise unter Telefonnummer 0621/1744444.