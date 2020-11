Mannheim-Neckarstadt. (pol/kaf) Zu einem Verkehrsunfall kam es in der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 1 Uhr an der Kreuzung Dammstraße/Lortzingstraße. Wie die Polizei mitteilt, beschädigte eine Mercedes-Fahrerin einen geparkten Ford und fuhr anschließend einfach davon, ohne ihren Feststellungspflichten nachzukommen. Die Fahrerin, eine 20-Jährige, konnte in der Zwischenzeit ausfindig gemacht werden, der Sachschaden beträgt rund 7.000 EUR.