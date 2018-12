Mannheim. (pol/mare) Der Fahrer flüchtete vom Unfallort. Aber ließ nicht nur sein Auto zurück. Sondern auch seine Beifahrer, wie die Polizei mitteilt.

Sonntagnacht gegen 2.30 Uhr fuhr der Unbekannte mit seinem VW Golf und seinen 26 und 45 Jahre alten Beifahrern auf der Schienenstraße in Richtung Sandhofen. In einer Linkskurve in Höhe des Bahnhofs Waldhof verlor er die Kontrolle über sein Auto und knallte ans Geländer zur sogenannten Passerelle. Von dort prallte der Golf ab, stieß gegen einen Mast einer Fußgängerampel und blieb schließlich am rechten Fahrbahnrand stehen.

Jetzt flüchtete der Fahrer. Die auf dem Rücksitz sitzenden Mitfahrer warteten hingegen, bis die Polizei eintraf. Die Beamten fanden im Gold mehrere Flaschen Alkohol

Die Mitfahrer wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Es entstand aber Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Wer noch Hinweise zum Unfall oder zum Fahrer geben kann, kann sich unter der Rufnummer 0621/1744045 bei der Polizei melden.