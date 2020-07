Mannheim. (pol/lyd) Leichte Verletzungen erlitt am Mittwochmorgen eine 59-jährige Fahrradfahrerin beim Zusammenstoß mit einer Straßenbahn. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau auf dem Rad- und Fußweg vom Hauptbahnhof kommend in Richtung Schloss unterwegs. Am Bahnübergang in Höhe der Straßenbahnhaltestelle "Schloss" wollte sie die Gleise überqueren. Dabei schätzte sie offenbar die Geschwindigkeit einer herannahenden Straßenbahn falsch ein und stieß mit dieser zusammen. Das Fahrrad geriet dabei unter die Bahn, die 59-Jährige stürzte neben der Straßenbahn auf den Boden. Sie erlitt dabei nur leichte Verletzungen und wurde vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Während der Unfallaufnahme war der Straßenbahnverkehr für etwa eine Stunde unterbrochen.