Mannheim. (pol/mare) Unfälle am Dienstag in Mannheim haben mehrere Verletzte gefordert. Das teilt die Polizei mit.

> In Gartenstadt fuhr ein 21-jähriger Mann kurz vor 14 Uhr mit seinem VW-Polo auf der Straße "Waldpforte" in Richtung Karlsternstraße. Beim Abbiegen in den Flensburger Ring übersah er einen entgegenkommenden 38-jährigen Motorroller-Fahrer und stieß mit ihm zusammen. Dabei zog sich der Rollerfahrer schwere Verletzungen zu und wurde mit Körperprellungen sowie Kopf- und Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er stationär aufgenommen wurde. Sein Roller war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden wird auf rund 6000 Euro geschätzt.

> In Seckenheim sind zwei Fahrradfahrer zusammengestoßen und leicht verletzt worden. Ein 18-jähriger Mann war kurz nach neun Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Rad- und Fußweg parallel zur Schwabenheimer Straße in Richtung Seckenheim unterwegs. Er hielt sich auf dem für beide Richtungen freigegebenen zu weit rechts und stieß mit einem entgegenkommenden Radfahrer zusammen.

Beide Radler trugen einen Fahrradhelm, erlitten leichte Verletzungen und begaben sich anschließend selbständig in ärztliche Behandlung. Die Fahrräder wurden stark beschädigt. Gegen den 18-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.