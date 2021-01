Mannheim-Jungbusch. (pol/kaf) Keine Verletzten, aber ein Sachschaden in Höhe von 9.000 Euro - das ist die Bilanz eines Unfalls am Donnerstagmittag. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein unbekannter Autofahrer gegen 13 Uhr auf dem Luisenring und wechselte von der mittleren auf die linke Fahrspur, ohne dabei auf den nachfolgenden Verkehr zu achten.

Ein 28-jähriger Mercedes-Fahrer musste deshalb eine Vollbremsung einleiten. Dies führte dazu, dass ihm ein Opelfahrer hinten auffuhr. Beide Autofahrer blieben bei dem Unfall unverletzt. An den Fahrzeugen entstand jedoch ein Schaden in Höhe von insgesamt etwa 9.000 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Laut den Aussagen der beiden Geschädigten fuhr dieser eine Limousine unbekannter Marke, vermutlich in grauer Farbe.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel: 0621/1258-0, in Verbindung zu setzen.