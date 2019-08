Mannheim. (pol/geko) Ein Mann überfiel in der Nacht zum Freitag in der Röntgenstraße einen 47-Jährigen mit einem Messer, meldet die Polizei.

Gegen kurz nach Mitternacht sitzt der 47-Jährige an der Straßenbahnhaltestelle "Hauptfriedhof", als sich ein Mann zu ihm gesellt und ein Gespräch beginnt. Dann ging der Unbekannte nach einer Weile. Dann kehrte er zurück und forderte den 47-Jährigen auf sein Mobiltelefon herauszugeben. Als dieser sich weigert zückt der Unbekannte ein Messer und stellte seine Forderung noch einmal. Daraufhin kommt es zu einer Auseinandersetzung, aus der der Mann unter anderem Schnittverletzungen an der Hand mitnahm. Im Gerangel gelang es dem Überfäller an das Handy zu gelangen und anschließend in Richtung Neckar zu flüchten.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

Er sei etwa 25 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Nach eigener Aussage käme er aus dem Sudan und habe gebrochen Englisch und Deutsch gesprochen, heißt es im Polizeibericht. Außerdem sei er muskulös und schiele auf dem rechten Auge.