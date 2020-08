Mannheim. (pol/kaf) Offenbar grundlos hat ein Unbekannter einer 38-Jährigen am Donnerstagabend in Mannheim mehrmals in den Bauch getreten. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat gegen 19 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle "Dalbergstraße" im Mannheimer Stadtteil Jungbusch. Anschließend floh der Unbekannte aus der Unterführung, in der sich die Haltestelle befindet.

Die Frau erlitt durch die Tritte Prellungen im Bauchbereich. Sie wurde nach der Versorgung durch den Notarzt zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurden keine schwerwiegenden inneren Verletzungen diagnostiziert, so dass Lebensgefahr ausgeschlossen werden konnte. Sie wurde zunächst zur Beobachtung stationär aufgenommen.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben:

- Ca. 40 Jahre alt

- Schlanke Statur

- Kurze graue Haare

- Trug graue Arbeitskleidung, eventuell mit Spuren von Farbe

Zeugen, die etwas gesehen haben, können sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter Telefon 0621-1258-0 melden.