Mannheim. (pol/mün) Die Polizei sucht einen unbekannten Mann, der am Mittwochabend eine 23 Jahre alte Frau in einer Straßenbahn in Mannheim belästigt haben soll. Der "sexuell motivierte Vorfall", so die Polizei in ihrer Mitteilung, habe sich gegen 18.30 Uhr in der Linie 5 (OEG) zwischen den Haltestellen "Rosengarten" und "Lange Rötterstraße" ereignet.

Der Mann habe sich neben die Frau gesetzt, die ganz hinten Platz genommen hatte. Er habe den direkten Blickkontakt zu der Mannheimerin gesucht, sich in die Hose gegriffen und sein Geschlechtsteil manipuliert.

Die völlig verstörte Frau stieg an der Haltestelle "Lange Rötterstraße" aus und verständigte die Polizei.

Der Unbekannte soll dunkelhäutig und 20 bis 30 Jahre alt sein. Er habe ein schmales Gesicht, kurze Dreadlocks und sei mit einer Jeans, einer dunkelgrünen Winterjacke und einer schwarzen Basecap bekleidet gewesen. Der Tatverdächtige habe eine Lidl-Tüte dabei gehabt.

Laut der 23-Jährigen befanden sich mehrere Personen in der Bahn, die den Vorfall mitbekommen haben müssten. Eine ältere Frau habe den Mann sogar auf sein Verhalten angesprochen. Die Zeugen sollen bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0621/174-4444 melden.