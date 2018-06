Mannheim. (pol/van) Unbekannte sollen in ein Autohaus in der Viehhofstraße eingebrochen sein, wie die Polizei berichtet. Die Täter suchten offenbar in der Zeit von Samstag, 14 Uhr, bis Montag, 6.50 Uhr, das Gebäude heim. Nach Angaben der Beamten veschafften sie sich über eine Kellertür Zutritt und hebelten im Inneren gewaltsam sämtliche Stahltüren auf.

Aus einer Kasse ließen sie mehrere hundert Euro mitgehen. Weiterhin wurden drei Pkw-Starthilfegeräte und zwei Auslesegeräte im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Das Diebesgut transportierten die Langfinger anschließend mit einem Karren über den Hinterhof, wo sie an einem geparkten Neuwagen hängen blieben und diesen beschädigten. Anhand der Spurenlage geht die Polizei davon aus, dass die Einbrecher im Hinterhof über einen Zaun stiegen und sich in Richtung Stotzstraße entfernten. Ingesamt entstand Sachschaden über rund 6000 Euro.

Hinweise gehen an das Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Telefon 0621/174-3310.