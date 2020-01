Mannheim. (pol/mare) Zwei Männer sind Donnerstagnacht in Mannheim attackiert worden. Das berichtet die Polizei.

Gegen 2.30 Uhr liefen zwei Männer im Alter von 24 und 31 Jahren die Bismarckstraße entlang. Zwei Unbekannte verwickelten sie in Höhe der Hausnummer 10 in ein Gespräch. Dabei sollen die Unbekannten die Männer mit Faustschlägen attackiert haben, worauf sowohl der 24-Jährige als auch der 31-Jährige zu Boden gingen. Anschließenden flüchteten die Täter in Richtung Bahnhof.

Die unbekannten Schläger wurden wie folgt beschrieben: Einer war etwa 1,75 Meter groß, korpulent, hatte dunkle Haare, und einen 3-Tage-Bart. Die Polizei schreibt, dass er "Südländer" gewesen sein soll.

Sein Komplize war ebenfalls 1,75 Meter groß und muskulös. Er hatte blonde Haare und war dunkel gekleidet.

Trotz eingeleiteter Fahndung wurden die beiden Schläger bislang nicht gefunden. Deshalb sucht die Polizei Zeugen. Diese können sich per Telefon melden unter der Nummer 0621/1743310.