Mannheim. (pol/mare) Unbekannte haben am Dienstagmittag in den Verkehr eingegriffen - sie legten sogenannte Krähenfüße auf der Fahrbahn in Neckarau aus. Das teilt die Polizei mit.

Dabei wurde zumindest ein Auto beschädigt. Eine 29-jährige Frau war demnach gegen 13.30 Uhr mit ihrem Auto auf der Casterfeldstraße stadtauswärts unterwegs. Dabei erlitt sie eine Reifenpanne und konnte noch zu einer geeigneten Stelle zum Anhalten fahren. Nachdem ihr Fahrzeug zu einer Werkstatt abgeschleppt worden war, wurde festgestellt, dass im Reifen ein sogenannter Krähenfuß steckte.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Diese können sich melden unter Telefon 0621/833970.