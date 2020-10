Mannheim. (pol/kaf) Unbekannte sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag in ein Mehrfamilienhaus im Stadtteil Neckarau eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, versuchten die Einbrecher zwischen Samstag, 23.30 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, zunächst ein Fenster zur Straßenseite hin aufzuhebeln. Als sie dies nicht schafften, drangen sie in den Innenhof ein und versuchten vergeblich, die Wohnungstür aufzubrechen oder das Schloss zu knacken.

Schließlich schlugen sie das Badezimmerfenster ein und gelangten so in die Wohnräume. Hier durchwühlten sie sämtliche Zimmer und beschädigten mehrere Möbelstücke. Sie ließen schließlich die gesamte Garderobe des Bewohners mitgehen, die aus vielen hochwertigen Markenbekleidungsstücken bestand. Darüber hinaus klauten die Täter teure Damen- und Herrenschuhe sowie mehrere Schmuckstücke. Der Schaden lässt sich derzeit noch nicht abschätzen. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter Telefon 0621/83397-0 zu melden.