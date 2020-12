Mannheim. (pol/kaf) Unbekannte sind in der vergangenen Woche in die Räume des Feldbogen- und Blasrohrschützenvereins eingebrochen und haben Sportgeräte und weiteres Diebesgut im Wert von mehreren Tausend Euro erbeutet. Wie die Polizei mitteilt, schnitten die Täter im Zeitraum von Dienstag, 22. Dezember, 15 Uhr bis Samstag, 26. Dezember, 14:40 Uhr einen Drahtzaun auf und gelangten so auf das Gelände in der Straße Auf den Ried. Anschließend hebelten sie die Tür eines Wohnwagens, eines Gerätehauses sowie einer weiteren Räumlichkeit des Sportvereins auf und klauten mehrere Bögen mit Pfeilen sowie einen Rasenmäher, einen Freischneider, einen Balkenmäher und eine Mikrowelle. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/71849-0 beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal zu melden.